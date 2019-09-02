Mardin'de merdivenden düştü denilen kadınla ilgili gerçek hastanede ortaya çıktı

"Ablamın delirdiği yalanını yayıyor"

Bakır, Medeni A.'nın çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürerek, şunları söyledi: "Ablam, şiddet görünce köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikayet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde ablamın delirdiği yalanını yayıyor." dedi.