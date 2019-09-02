Mardin'de merdivenden düştü denilen kadınla ilgili gerçek hastanede ortaya çıktı
MARDİN'de ağır yaralı olarak getirildiği hastanede 'Merdivenden düştü' denilen 10 çocuk annesi 40 yaşındaki Saime A.'nın, güvenlik korucusu olan eşi 42 yaşındaki Medeni A. tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Medeni A. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Saime A. yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi Saime A., 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorlara 'Merdivenden düştü' denilen Saime A.'nın vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi.
Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime A.'nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Merdivenden düştü denildi! Acı gerçek hastanede ortaya çıktı
"Ablam ikinci Emine Bulut Olmasın"
Vücudunda çok sayıda morluk ve kafatasında çatlak oluşan Saime A. yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Beyin travmasını atlatamayan kadının İzmir'den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterip, "Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor?" dedi.
"Ablamın delirdiği yalanını yayıyor"
Bakır, Medeni A.'nın çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürerek, şunları söyledi: "Ablam, şiddet görünce köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikayet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde ablamın delirdiği yalanını yayıyor." dedi.