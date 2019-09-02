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Kars'ta kestiği ağacın altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı

KARS'ta kestiği ağacın altında kalan orman işçisi 49 yaşındaki Kasım Gümüş olay yerinde hayatını kaybetti.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünce ilçenin Yağbasan köyündeki ormanlık alanda yapılan ağaç kesimine katılan orman işçisi Kasım Gümüş (49), ağaç motoru ile bir ağacı kesti. Gümüş'ün üzerine devrilen ağacın altında kaldığını gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gümüş'ün öldüğünü belirlendi. Gümüş'ün, cenazesi otopsi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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