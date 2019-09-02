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Tekirdağ Malkara’daki bir evin bahçesinde 500 kilo altın aranıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğuna dair söylentileri gerekçe göstererek aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları, güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde, iş makineleriyle sürdürülüyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, bugün öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışmasını duyan mahalleli evin etrafını sardı.

Bu nedenle Jandarma evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

'Çıkarsa çok seviniriz'

Mahalle muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Mahalle halkımızdan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz.”

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