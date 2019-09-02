Amasya Suluova'daki cami göreni hayrete düşürüyor minare çok başka bir yerde
Karadeniz'in güzel doğası ile bilinen illerimizden Amasya'nın Suluova ilçesindeki cami ile minarenin ayrı yerde olması görenleri şaşkına çeviriyor.
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesi'nde yer alan cami daha önce görülmemiş bir özelliğiyle dikkat çekiyor. 1968 yılında yapılan minare, mahallenin adını taşıyan caminin avlusunun sonunda bulunmasıyla fark yaratıyor. Öte yandan dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilk görüşte anlam veremedikleri ve şaşkınlıkların gizleyemediği anlatılıyor.
1956 yılında yapılan caminin minaresinin 1968 yılında eklendiğini ifade eden Sandayak konuyla ilgili şunları söyledi...
"Geçtiğimiz yıllarda camimiz eskidiği için yerine halk tarafından yeni cami yapılmış. Minaremiz ise yıktırılmamış. Yeni cami yapılırken biraz daha geride inşa edilmiş. Böyle olunca da cami ile minaresi arasında biraz mesafe kalmış."
"Bunu gören insanlar şaşırıyor. 'Neden cami ayrı? Tarihi eser mi? Bir şey var mı?' diye sorup resim çekiyorlar. İlgi çekiyor."