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Fener'i istemedi Martin Skrtel Süper Lig'den başka takıma imzayı attı

Başakşehir, Atalanta'nın sözleşmesini feshettiği Martin Skrtel ile anlaştı.

Slovak oyuncu, Süper Lig takımlarından Başakşehir'e imzayı attı.

21 gün önce Atalanta ile sözleşme imzalayan Martin Skrtel, İtalyan ekibinde beklediğini bulamadı.

Sarı-lacivertlilerle maaş konusunda anlaşamayan ve 3 hafta önce Atalanta'ya imza atan Skrtel, fiziki olarak yetersiz olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibinden gönderilmişti.

34 yaşındaki Slovak futbolcu, Atalanta'ya transfer olduktan sonra ''Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak'' sözünü kullanmıştı ancak Skrtel'in Şampiyonlar Ligi hayali de böylece suya düşmüş oldu.

Gasperini gönderilmeyi böyle açıklamıştı

Gasperini, Skrtel'in Atalanta'dan geri üçlüde oynayamadığı ve idman temposunu kaldıramadığı için yolladığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Geri üçlüde oynamakta ve oradaki kurguda yer almakta zorlanıyordu. Yaşı nedeniyle üst üste maçlar çıkarmakta zorlandığını düşünüyorum. Kendisi de açıksözlü bu konuda”

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