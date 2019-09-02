HABER /  GÜNCEL

TBMM'de yeni adli yıl resepsiyonu

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yıl açılışı nedeniyle TBMM Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi. Resepsiyonu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra bakanlar ve çok sayıda yargı mensubu ve milletvekilleri katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi. 

TBMM Havuzlu Bahçe'deki resepsiyonda Yargıtay Başkanı Cirit, Başkanvekilleri Mehmet Kürtül, Abdulhalik Yıldız ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca konukları kapıda karşıladı.

Resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop ve diğer protokol üyeleri bir süre sohbet etti, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti MYK'da ihraç kararları! Kimlerin ihracı istendi?
Selahattin Demirtaş, tahliye kararını değerlendirdi
Fenerbahçeli Volkan Demirel futbolu bıraktı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!
İran'ın suçladığı İsrail'den Lübnan'a Hizbullah tehdidi
Ömer Çelik: Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Abdoulay Diaby resmen Beşiktaş'ta
BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı Galatasaray'a çok yakın
İngiltere'de kriz! Erken seçim gündemde
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı
ABD Afganistan'dan 5 bin askerini çekiyor
5. sınıf uyum haftası programı 2019 ne zaman başlıyor?
Yorumlar