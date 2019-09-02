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Fenerbahçe Allahyar'ı İstanbulspor'a kiraladı

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe, İranlı oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i bir yıllığına İstanbulspor'a kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak bir yıllığına İstanbulspor'a gönderdi.

Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, TFF Birinci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

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