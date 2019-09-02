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Abdoulay Diaby resmen Beşiktaş'ta

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş Kulübü, Sporting CP forması giyen Abdoulay Diaby'i resmen kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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