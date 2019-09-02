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Taylan Antalyalı resmen Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı, Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezonunda 2 milyon 500 bin TL, dördüncü sezonunda ise 3 milyon TL garanti ücret alacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeyeceğini açıkladı.

Taylan Antalyalı alacaklarını bıraktı

Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaşarak, kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söylemişti.

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