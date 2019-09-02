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Vedat Milor'dan Falcao yorumu

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili olarak bazı paylaşımlarda bulundu.

Milor, "Bence fazla abartmamak lazım. Falcao Kolombiyalı, ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var" dedi.

Vedat Milor, Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao hakkında kendisine en az yüz tane mesaj ve yorum geldiğini belirtti.

"Bence fazla abartmamak lazım. Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor" diyen Milor, şöyle devam etti:

"Türkiye’de sadece Galatasaray değil tüm takımlar için geçerli. Yamyam ritüelleri analojisi yapılabilir. Hani haşlayıp yemeden önce şenlik düzenleniyor ya. İşte biraz bana onu hatırlatıyor çünkü birkaç maç bekleneni veremeyince oyuncu da hoca da topa tutuluyor. Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var."

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