Dorian Kasırgası’nda korkulan oldu

Dorian Kasırgası saatte 295 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Bahamalar'da bakanlık kasırga nedeniyle en az bir kişinin öldüğünü açıkladı. Kasırga, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Fırtınanın şiddeti nedeniyle kurtarma çalışması yapılamayan Abaca Adaları'nda kurtarma çalışmalarının başlayacağı açıklandı.

ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.

Kasırganın 2 günün sonunda ABD’ye geçmesi bekleniyor.

Dorian'ın Bahamalar'dan sonra etkili olmasının beklendiği Florida'da halk alışveriş merkezlerine akın etti.