AK Parti MYK'da ihraç kararları! Kimlerin ihracı istendi?

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Ahmet Davutoğlu'nun ihracını istedi. Ayrıca Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.

Davutoğlu'nun ihracı için harekete geçildi

AK Parti MYK'da önemli karar verildi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.

AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Erdoğan, ihraç mesajı vermişti

Geçtiğimiz gün Konya'da partisinin düzenlediği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ihraç sinyalini vermişti. Erdoğan, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Davutoğlu'nun ihraç edilmesine ilişkin talep sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'nu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktığı görüldü.

Davutoğlu yeni parti sinyali vermişti

Ahmet Davutoğlu, kurulması gündemde olan yeni partiye ilişkin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir yol yeni bir partiye yönelir mi, yönelir" demişti.