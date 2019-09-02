Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu 6 milyon Euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı orta saha 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

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