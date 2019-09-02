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Karaman’da eski eşini öldürmeye gittiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR’den eski eşini öldürmeye Mersin’in Mut ilçesine gittiği iddia edilen ve Karaman’da yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadının, "Beni öldürmeye geliyor" ihbarı üzerine Karaman'da yolcu otobüsünde yakalanıp, gözaltına alınan eski eşi M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üzerinden tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı çıkan M.A.'nın ifadesinde, "Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Karımı öldürmek gibi bir planım yoktu" dediği öğrenildi.

Mut ilçesinde oturan N.A., polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbar üzerine, polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı. M.A.'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

"Kurban kesip paketleyecektim, tabanca da emanet"

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete getirildi. M.A.'nın sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi. M.A.'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

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