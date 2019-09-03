HABER /  YEREL

Fatih'te motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

FATİH, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Fatih, Laleli Tramvay Durağı'ndaki trafik ışıklarında saat 05:00 sıralarında meydana geldi.

Ordu Caddesi üzerinden Aksaray istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tarmavay Durağı trafik ışıklarında sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik kontrollü şekilde verildi. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına alırken olay yerindeki incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu Muharrem iftarında mesaj verdi: Devletin dini adalettir
Radamel Falcao resmen Galatasaray'da
İzmir'deki cinayetin tüyler ürperten detayları
Karaman’da eski eşini öldürmeye gittiği iddia edilen şahıs tutuklandı
Fenerbahçeli Volkan Demirel futbolu bıraktı
Türkiye sert tepki göstermişti! Lübnan'dan bir açıklama daha
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki genç öldürüldü
Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" mesajı
İstanbul'da makas atarak yarışan magandalar yakalandı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!
Selahattin Demirtaş, tahliye kararını değerlendirdi
Hacamat takvimi 2019 eylül ayında hangi günler yaptırılır?
Yorumlar