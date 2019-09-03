TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan bomba öneri: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek aklındaki modeli aktardı. Feyzioğlu, çok iddialı bir söylemde bulunarak "HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Meclis bahçesinde düzenlenen adlı yıl açılış resepsiyonunda bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Ekim'de yeni yasama yılının başlamasıyla Meclis gündemine yargı paketlerinin geleceğini ifade eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "HSK'nın yapısını da hadi gelin değiştirelim" dedi. Bu konudaki önerilerinin de çok net olduğunu kaydeden Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Hiç denenmemiş bir şey söylüyorum"

"Hiç denenmemiş bir şey söylüyorum. HSK üyelerinin yarısını 3/5 uzlaşma zorunluğu getirerek Meclis'e verin. Kalan yarısını da Yargıtay ve Danıştay genel kurullarına verin. Sistemi getirin. Ama bu sistem bir şeyi önlemeyecek, hakim keyfiliğini. Biz sanıyoruz ki hakime bağımsızlığı anayasal güvence altına verdiğimizde her şey çözülüyor.

Hayır denetimini getirmezsen bu defa da hakim keyfiliği başlıyor. Bunu da önlememiz lazım.

Bunu önleyecek çareyi de yine içine yerleştirelim otokontrol sistemiyle. Benim bu sistemi işletecek insana ihtiyacım var değil mi? Bunun yolu 70 baraj, üstüne 2 yıl adaylık, üstüne sınav, üstüne 2 yıl hakim yardımcılığı, hakim yardımcılığını bitirene hakim olmak için sınav, etti mi sana 5 yıl kıdemli adam. 4 sınavdan geçti mi geçti… "

"HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer"

Metin Feyzioğlu, bir soru üzerine de HSY'da Adalet Bakanı ile yardımcısının olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim önerimiz çok açık. Yargıtay Başkanı, Hakimler Kurulu Başkanı olsun, Yargıtay Başsavcısı da Savcılar Kurulu Başkanı olsun" dedi.

Yapıcı bir öneri ortaya koyduklarını HSK konusunda bir anayasa değişikliğini de olasılık dahilinde gördüklerini kaydeden Feyzioğlu şunları söyledi:

Ben şunu söyleyeyim HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer.

Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj verirsiniz. 'HSK'nın yapısını değiştiriyoruz' cümlesi bile yeter. O kadar etkili olur ki, ama bir adım atalım" diye konuştu.

Yeni yasama yılında gündeme gelecek olan ilk yargı paketinde HSK değişikliğinin girmesini kendilerinin de istemeyeceğini belirten Feyzioğlu, "Bu paketin içine girsin denirse bu paket ölür. Ama bu paket istediğimiz gibi Temmuz ayında hazırlandığı gibi çıkarsa gazeteciler temyize gider, avukatlar temyize gidebilir hale gelir." dedi.