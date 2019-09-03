Fatih Altaylı Falcao'yu örnek gösterip Ali Koç'a laf soktu

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini överken "Ali Koç'un yerinde olsam Falcao'yu alırdım. Vizyon budur" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe başkanına göndermede bulundu.

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve deneyimli gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao transferini değerlendiren Altaylı, ilk olarak Kolombiyalı yıldıza yapılan karşılamaya değindi ve şunları söyledi: "Önce bir beklenti oluştu, dünkü karşılama da onun patlamasıydı. O açıdan çok normaldir. Futbolcu üzerinde muhakkak ki bir baskı yaratır ancak coşku da yaratır. Falcao'yla ilgili oluşturulan havanın Galatasaray Futbol Takımı'na nasıl yansıyacağı merak konusu. Ama önemli bir futbolcu geldi Galatasaray'a.''

''Ali Koç'un yerinde olsam Falcao'yu alırdım''

Radamel Falcao'nun transfer edilmesinin vizyon olduğunu dile getiren Altaylı "Vizyon meselesi bambaşka bir şey. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin öne sürdüğü vizyon lafı dolanıyor. Falcao işinde şöyle bir korkuya sahiptim. Ben mesela Ali Koç'um, ailem Türkiye'nin en büyük sanayi imparatorluğunun sahibi. Şahsi servetim milyarlarca dolar. Kulübe de 50 milyon doları atmışım, 150 milyon dolarlık da imkan sağlamışım. Galatasaray, Falcao'yu almaya çalışıyor falan. Gitti geldi, Abdurrahim Albayrak, fotoğraf, Ahmet Bulut... Diyelim ki Fenerbahçe'nin başkanıyım, milyarlarca dolarlık servetim var. O gün Monako'ya bir adam yollardım, 'Kaç para veriyorlar? 5 mi? Al kardeşim 5,5" Falcao'ya da bir adam yollardım. 'Ne alacaksın Galatasaray'dan? 5 milyon mu benden 5,5 artı 1 milyon bonus' Falcao dün Fenerbahçe atkısıyla uçaktan inse Türkiye'de ne olurdu? Vizyon budur.'' dedi.

''Esas vizyon Falcao'yu almaktır''

''Galatasaray'ın elinden Vedat Muric, Mevlüt ya da Deniz'i almak mühim değildir.'' diyen Altaylı, ''Esas vizyon Falcao'yu almaktır. Eğer vizyondan bahsediyorsanız bunu yapsaydın Türkiye'de durum ne olurdu? Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı sağlamış olduğu moral üstünlüğü ne olurdu? Eğer müthiş imkanlara sahip bir başkansanız ve UEFA'yla olan meselelerle de 'Çok da önemli değil' noktasına gelmişseniz rakibinizi bir anlamda size karşı şampiyonluk sayısında ve Avrupa kupalarındaki değerlerdeki moral avantajını da kendi morali bozuk taraftarınıza yönelik bir şey yapmak istiyorsanız ben olsam bunu yapardım" dedi.

''Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluğun adaylarıdır''

Fenerbahçe'nin maça müthiş başladığını vurgulayan Altaylı "Maç başladı, Fenerbahçe'yi gördüm ve Galatasaraylı olarak asabım bozuldu. Dedim ki 'Bunlar geçen sene küme düşmemeye oynuyordu. Hani birkaç maç kazandılar kaldılar ama bir halt da oynamadılar. Ne olmuş böyle? Şahaneye dönüşmüşler çünkü geçen haa da beğenmemiştim Fenerbahçe'yi. Muazzam bir tempoyla başladılar, diriler Ne yaptığını bilen, ısıran diri bir takım. Şahane başladılar. Stoper olmayan adamı stoper oynatmak bir yerden sonra cortluyor. Muazzam bir başlangıcın ardından muazzam bir çöküş yaşandı. Trabzonspor birden toparlandı ve oyun tersine döndü. Fenerbahçe'de gördüğüm sorun şu: Fenerbahçe ya çok iyi başlıyor ya da çok iyi bitiriyor. Çok iyi başlayıp çok iyi götüremiyor ya da çok iyi bitirip çok iyi başlayamıyor. Orada bir mesele var, bu meseleyi hallederse Fenerbahçe, şampiyonluğun en kuvvetli adayı olabilir. Ama Fenerbahçe bunu sürdüremiyor. Emre yaşlı olduğu için mi? Bilemiyorum. Belki başka bir şeydendir. Belki henüz forma girilmemesinden kaynaklanan... Oyununda şöyle bir gariplik var: Muhteşem, vasat, rezalet, tekrar vasat. Hangisi Fenerbahçe? Muhteşem başlayan mı? Vasata kayan mı? Sonra tekrar paçayı kurtarmak için vasatlaşmış Fenerbahçe mi? Şöyle söyleyeyim şampiyonluğun en önemli adayları bu iki takımdır gibi duruyor eğer tempolarını bozmaz hatta biraz yukarıya taşırlarsa" değerlendirmesini yaptı.