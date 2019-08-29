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Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...

Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...

Geçmişte AK Parti kadrolarında milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'daki konuşmasında 'eski defterler açılırsa' şeklindeki çıkışına çok sert tepki gösterdi. Metiner Davutoğlu içim 'dünyanın en güvenilmez adamı' dedi.

Aktif siyaseti bıraktıktan sonra Star gazetesinde yazarlık yapmaya başlayan Mehmet Metiner, bugün yazısında, yeni parti çalışmaları sır olmayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu, Sakarya'daki sözleri nedeniyle deyim yerindeyse yerden yere vurdu.

Metiner Davutoğlu'na “Sana emanet edilen bilgileri faş ediyorsan ve sana güvenildiği için yanında konuşulanları ve yapılanları açığa vuruyorsan sen dünyanın en güvenilmez adamısın” dedi.

Metiner'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

Sadece zihinsel-düşünsel ve politik eleştirilerle farklılığını ortaya koyup yeni bir hat inşa etmeye kalkışıyorsa adam gibi adamdır ve mert oğlu merttir der geçeriz. Tersini yapıyorsa haindir, alçaktır ve namerttir. Tersi dediğim bel altına inmektir. 

Tehdit ve şantaj yapmaktır. Sana emanet edilen bilgileri faş ediyorsan ve sana güvenildiği için yanında konuşulanları ve yapılanları açığa vuruyorsan sen dünyanın en güvenilmez adamısın. 

'Ya çıkıp mertçe konuşursun ya da edebinle susarsın'

Unutma ki; senin dün beraber olduklarına yaptığın şeyi, gün gelir bugün yanında olanlar sana yaparlar. Adamlık, dürüstlük, mertlik ve duruş, “mahrem olan”ın bir ömür boyu saklı tutulmasıdır. Yani emanete ihanet edilmemesidir. Ya çıkıp mertçe konuşursun ya da edebinle susarsın! Öyle aba altından sopa göstermek ilkeli bir duruş değildir. 

Her şey mertçe olmalı. Dostluk da, düşmanlık da... 

Metiner'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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