Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj
Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Satterfield, ''Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır'' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti. Beştepe'deki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
14
Hatıra fotoğrafı
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
24
"NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye"
Satterfield yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum.
34
Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır.
44