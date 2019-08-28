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Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj

Anıl Tuna
Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Satterfield, ''Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır'' diye konuştu.

Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti. Beştepe'deki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj - Sayfa 2

Hatıra fotoğrafı

Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj - Sayfa 3

"NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye"

Satterfield yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. 

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Erdoğan'a güven mektubu sundu! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ilk mesaj - Sayfa 4

Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır.

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