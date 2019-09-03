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Liverpool Uğurcan Çakır'a hayran kaldı

Fener maçında kalesine gelen 9 şutun 8’ini kurtararak kendi rekorunu egale eden Trabzonsporlu kaleci, karşılaşmayı statta izleyen Liverpool scoutlarını kendine hayran bıraktı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaptığı kurtarışlarla takımını ipten alan kaleci Uğurcan Çakır, bu performansıyla kendi rekorunu egale etti. Kalesine gelen 9 isabetli şutun 8’inde Sarı-Lacivertli futbolculara gol izni vermeyen 23 yaşındaki file bekçisi, en çok kurtarış yaptığı maç rekorunu tekrarladı.

Geçit vermedi
Uğurcan, bu performansıyla kendisini izlemeye gelen Liverpool scoutlarının da dikkatini çekti. Kadıköy’de mücadeleyi takip eden İngiliz yetkililerin milli file bekçisine hayran kaldığı belirtilirken, genç oyuncunun menajeriyle temas kurdukları öğrenildi.

En az 15 milyon euro
Uğurcan Çakır’ın sezon sonuna kadar bu performansını devam ettirmesi halinde Bordo-Mavili yönetimin kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı belirtildi

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