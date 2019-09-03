Müjdat Gezen sitem etti: Bir espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, 60. sanat yılında gündeme ilişkin açıklamalarlarda bulundu ve "Bir espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor" diyerek sitem etti.

60'ıncı sanat yılını kutlamaya hazırlanan tiyatrocu ve oyuncu Müjdat Gezen, ülkede mizahın değiştiğinden bahsederek samimi açıklamalarda bulundu.

"Espri yapıyorsun, evine polisler geliyor"

Yaşananların mizahına yansıdığından bahseden Müjdat Gezen şunları söyledi: Siyasi mizahın en etkili olanları bu tür sıkıntıları olan ülkelerden çıkıyor. Düşünmek, yazmak ve konuşmak suç olmasa her şey bir anda düzelecek. Bu siyasi mizah dedikleri de insanın üzerinde fena halde stres yapıyor. Seyirciler de buruk değil, tatlı tatlı gülmek istiyorlar. İtiraf ediyorum, siyasi mizah beni çok yordu.