Athena Gökhan bu sefer net konuştu: İspatlasınlar müziği bırakacağım
Tarkan ile birlikte Kaz Dağları'nda arsa satın aldığı ve üzerine villa inşa ettiği iddia edilen Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından bu iddiayı ortaya atanlara 'hodri meydan' dedi.
Geçtiğimiz gün Zeytinli Rock Festivali'nde "Kaz Dağları hepimizin" pankartını açarak gündeme gelen Gökhan Özoğuz, bugün o anlardan bir fotoğrafını paylaştı. Özoğuz, hakkında "arsa ve villa" söylentilerini çıkaran kişiler için de paylaşımın altına not düştü.
Özoğuz, Kaz Dağları'nda arsa ve villasının bulunduğu haberlerini ortaya atanlara bu paylaşımın altında cevap verdi. Ünlü rockçı, "Hodri meydan" diyerek şu açıklamalarda bulundu:
Tapular ortaya çıktı sesler kesildi: "Bu Zeytinli Rock Festivali'nde açtığımız, bugün de ülkedeki yalanı riyayı besleyen medya sahtekarlarının yayınladığı "Kaz Dağları’nda tapular ortaya çıktı sesler kesildi" haberi. Sesler kesildi derken? Haber yaparken gündemden haberleri yok."
İspatlasınlar müziği bırakacağım: "Kaz Dağlarındaki söyledikleri 800 dönüm arsa villa vs. İspatlasınlar müziği bırakıcam. Ama ispatlayamazlarsa o iğrenç medya nifak yuvasını kapatacaklar. Varsa maçaları hodri meydan."