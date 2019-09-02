Athena Gökhan bu sefer net konuştu: İspatlasınlar müziği bırakacağım

Geçtiğimiz gün Zeytinli Rock Festivali'nde "Kaz Dağları hepimizin" pankartını açarak gündeme gelen Gökhan Özoğuz, bugün o anlardan bir fotoğrafını paylaştı. Özoğuz, hakkında "arsa ve villa" söylentilerini çıkaran kişiler için de paylaşımın altına not düştü.