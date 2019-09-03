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Kuran kursundaki istismara Kılıçarslan'dan çarpıcı yorum: Kemalist kafanın da payı var

İsmail Kılıçarslan, Ümraniye'de Fıkıh-Der bünyesinde faaliyet gösteren kuran kursunda çok sayıda çocuğun cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kılıçarslan, skandalda 'Kemalistlerin de payı olduğunu' öne sürdü.

Kılıçarslan, Yeni Şafak'ta yayınlanan "Bataklığı kurutmak" başlıklı yazısında "Çocuğunuzun Kur’an öğrenmesini, hafız olmasını istiyorsanız ne idüğü belirsiz yapılar yerine, MEB, Diyanet, Vakıflar Müdürlüğü vb. tarafından düzenli olarak denetlenen kurumları tercih etmelisiniz" ifadelerini kullandı. 

"Seküler Kemalist kafanın da payı var"

Çocukların denetlenmeyen yapılarda yatılı kalmasının 'çok ciddi sonuçları olacağını' söyleyen Kılıçarslan, bu tür yapılara karşı denetim mekanizmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: Diyanet’in ve MEB’in onay mekanizmalarını hızlandırıp denetim mekanizmalarını artırması bu meselelerde etkili sonuçlar verecektir. Hem hizmetin aksamaması hem de istismarın önüne geçilmesi böylece mümkün olur. Bu hususta iki kurumumuza da düşen sorumluluk ziyadedir.

28 Şubat yüzünden açıldı

Kılıçarslan, 'merdiven altı' Kuran kurslarının artmasında 'seküler Kemalist kafanın' da payı olduğunu söyledi ve söz konusu kaçak kursların 28 Şubat yüzünden açıldığını belirtti. 

Kılıçarslan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

Kur’an eğitiminin, en genel manada dini eğitimin önüne her fırsatta set çeken seküler Kemalist kafanın da bu pisliklerin ortaya çıkmasında bir payı vardır. Umarım bunu bir an olsun düşünürler bana hemen öfkelenmek yerine. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde insanları 'kanunsuz' iş tutmaya mecbur bırakmışlardır mesela. O kanunsuzluk beraberinde “boşluklar” getirmiş, o boşluklar da aşağılık tacirler eliyle sömürülmüştür.

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