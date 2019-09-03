Hulusi Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz mesajı: Hazırlıklarımız tamam bu bir tehdit değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Akar, "Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hazırlıklarımız tamam, bu bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Güvenli bölge ilgili yaptığı açıklamada "Sözler yerine getirilmezse B-C planlarımız var" uyarısı yaptıktan sonra "Kendi göbeğimizi kendimiz kesecek durumdayız." diye konuştu.

Güvenli bölge tartışmaları

ABD ile devam eden güvenli bölge çalışmalarına değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:

Bununla ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatlar sağlandı, belli bir takvim oluşturuldu. Bu husus komutan arkadaşlarımız tarafından hassas ve dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bizim daha önceden Münbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Dolayısıyla büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması... Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale’de kuruldu, oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz.

"B-C planlarımız hazır" Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız.

Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız.

"Bu bir tehdit değil"

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan ve problemlerin dostane çözümünden yana olduğunu kaydetti. Bunun hiçbir şekilde taviz veya zaafiyet olarak anlaşılması gerektiğini ifade eden Akar, herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye ve KKTC vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini belirtti.

"Herhangi bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz"

Akar, şöyle devam etti: Hazırlıklarımız da buna göre tamdır. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece rasyonel bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinin devamını istiyor, karşı taraftan da buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor. Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Oradaki haklarımızın gereği neyse bunları gerçekleştireceğiz. Herhangi bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz.