2019 Ağustos ayı enflasyonu ne kadar? Piyasaların beklediği haber

TÜRKİYE İstatistik Kurumu bugün 2019 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak. Piyasalarda enflasyonun düşmesi bekleniyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos'ta sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle aylık %1.3 artış göstermesi, ancak baz etkisiyle yıllık enflasyonun Temmuz'daki %16.65'ten %15.51'e gerilemesi bekleniyor.

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; Ağustos ayı için aylık tahminler %0.5 ile %1.69 artış, yıllık beklentiler %14.6 15.96 bandında yer alıyor. Ankette yıl sonu tahminlerinin medyanı ise bir önceki anketteki %14.5’ten %14.05’e gerilemiş durumda. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra yapılan elektrik zammı sonucu %1.36 artış gösterdi, ancak gıda fiyatlarının öngörülerin üzerinde gerilemesiyle beklentilerin altında kaldı.

Tüketici fiyatlarında artış bekliyoruz

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık %1.34 artmasını bekliyoruz. Tahminimizde gıda ve giyim grubu enflasyonu aşağı çeken ana kalemler. Öte yandan Ağustos’ta yapılan sigara ve doğalgaz zammı allkollü içecekler-tütün ve konut grubu üzerinden enflasyonu yukarı çekecek” dedi.

Sigara ve doğalgaz zammı yansıyacak

Yıllık enflasyon Temmuz’da Haziran’daki %15.72’den %16.65’e çıkarken, ekonomistler Ağustos’ta baz etkisinin yapılan doğalgaz ve son sigara zamlarının enflasyonda yaratacağı yükselişi sınırlaması beklediklerini söylemişlerdi. Ekonomistler, baz etkisinin daha da artacağı Eylül-Ekim aylarında ise yıllık enflasyonda sert gerileme öngörüyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim’de %25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ocak ayında %20.35’e, Şubat’ta %19.67’ye geriledikten sonra Mart’ta %19.71, Nisan’da %19.5, Mayıs’ta %18.71, Haziran’da %15.72, Temmuz’da ise %16.65 olmuştu.