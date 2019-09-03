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Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden çıkardığı eşini öldürdü

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, geldiği Konya'da eşi Birsen Mıngır'ın (48) bir erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Ali Mıngır, yangın nedeniyle dışarı çıkan eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle öldürüp, kaçtı.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın, B.D. adlı erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve geldi.

Ali Mıngır, arkadaki mutfak penceresinden motolofkokteyli atarak yangın çıkardı. Birsen Mıngır, yangın nedeniyle panikle evden dışarı çıktı. Bu sırada Ali Mıngır, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtından vurulan Birsen Mıngır, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Mıngır olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan B.D. de iki oğluyla birlikte dışarı fırladı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Mıngır, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Polis, kaçan Ali Mıngır'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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