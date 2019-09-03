OGM alım 2019 OGM 5 bin personel alımı başvuruları

OGM personel alımı başvuruları ne zaman ve OGM personel alımı hangi bölümlere olacak araştırması başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapacağını Resmi Gazete kararı ile duyurdu. Peki OGM personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?OGM alımı başvurusu için son gün 23 Eylül olacak.

OGM personel alımı başladı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımı ilanı geçtiğimiz günlerde Resim Gazete'de yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapıyor. OGM personel alımlarına başvurmak isteyenler, başvuruların ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Tarım ve Orman Bakanlığı alımına 12 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Başvuru işlemleri 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile yapılabilecek.

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.