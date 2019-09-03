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Patates cipsiyle abur cubur yiyen 17 yaşındaki genç kör ve sağır oldu

İNGİLTERE'de 17 yaşındaki bir genç erkek, yaklaşık son 10 yıldır 'abur cubur yemekten' kör ve sağır oldu. Gençte B ve D vitamini eksikliğinin bu sonuca yolaçtığı ortaya çıktı.

Doktorlar, iç hastalıklarını derledikleri raporda yer verdikleri vakada, gencin patates cipsi, patates kızartması, beyaz ekmek ve işlenmiş et ağırlıklı beslenmesi sonucu, 15 yaşından itibaren görme ve işitme kaybı yaşamaya başladığını yazdı.

Gençte, sürekli abur cubur tüketimi sonucu vitamin eksikliği görüldü, bu da gencin beslenmeye dayalı optik nöropati (sinir rahatsızlığı) yaşamasına neden oldu. Bu rahatsızlık daha çok, çocukların yetersiz beslendiği gelişmekte olan ülkelerde görülüyor.

Adı açıklanmayan gencin tedavisini yapan Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde görevli Dr. Denize Atan, zayıf beslenme ile görme kaybı arasındaki bağa dair yeterince farkındalık olmadığını söyledi.

Yorgunum diye doktora gidince öğrendi

Genç, 14 yaşındayken önce ‘yorgunluk’ şikâyetiyle doktora göründü. ‘Yemek seçici’ olarak biliniyor, herhangi bir ilaç almıyordu, başka bir sağlık sorunu da yoktu. Ama kan testleri gencin B12 eksikliğinden kansızlık yaşadığını ortaya koydu. Bu da yorgunluğa neden olan bir etken.

15'inde başladı 17'sinde kör ve sağır oldu
15 yaşına geldiğinde işitme kaybı başladı, daha sonra da görme kaybı yaşadı. İki yıl boyunca giderek kötüleşen işitme ve görme yetileri, 17 yaşına geldiğinde tamamen kayboldu.

17 yaşındaki genç her gün mahallesindeki balıkçıdan yalnızca patates kızartması yiyor, cips atıştırıyor, beyaz ekmek ve işlenmiş domuz salamı ve sosisle besleniyordu

B ve D vitamini eksikliği yaptı
Raporun yazarlarından Dr. Atan, ‘B vitamini ve bakır eksikliğinin de görme ve işitme kaybına neden olmuş olabileceğini’ söyledi. Dr. Atan gencin kemiklerindeki zayıflığın da D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı, yeterince balık yağı, peynir ve yumurta tüketmemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. (Kaynak : BBC)

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