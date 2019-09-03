AK Parti'den ihraç talebine Davutoğlu'nun ekibinden çok konuşulacak yanıt!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç edilmesi talebi gündemin üst sıralarına yerleşti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme. Türkiye'nin yeni bir siyasal anlayışa ihtiyacı var" diye konuştu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

Eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de kesin ihraç talebiyle il disiplin kurullarına sevk sürecinin işletileceği öğrenildi.

Kararı değerlendiren Nedim Yamalı, "Sayın Davutoğlu'nun zarafetiyle ihraç kelimesinin yan yana gelmesi ne kadar ayıp bir şeydir. Bu karar bizim davamıza yapılmış büyük bir ayıptır. Davutoğlu'nu değil davanın ihracıdır bu" dedi.

Perinçek ile karşılaştırdı

Kararı "parti içinde artık istişare zemininin kalmadığının ilanı" olarak nitelendiren Yamalı, "Konuşmak, eleştirmek için bile asgari demokratik bir zeminin kalmadığını gösteriyor alınan karar. Maalesef görüntü bu" diye konuştu.

Davutoğlu'nun AK Parti tabanında sevildiğini belirten Yamalı, "Partinin içinde Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişki kuran, iletişim içinde olanları görünce… Bu insanlar neden içeride Davutoğlu neden ihraç ediliyor diye insan düşünüyor. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu Perinçekler bu parti tabanında artık daha çok seviliyor? Yoksa Davutoğlu mu AK Parti'nin tabanında daha çok sevgi ve saygı görüyor bunu bir düşünmek ve sormak lazım" ifadelerini kullandı.

"Çalışmaları hızlandıracak bir gelişme"

Kararın yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıracağını söyleyen Yamalı, "Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme. Türkiye'nin yeni bir siyasal anlayışa ihtiyacı var. Sayın Davutoğlu uzun süredir dile getiriyor. Bu zihin yapısıyla ne Türkiye'deki ne İslam dünyasındaki siyasal hareketlerin gidebileceği bir yer yok. İnsanlar mutlaka yeni yollar arayacak" şeklinde konuştu.

"Maalesef AK Parti kendi çocuklarını yedi"

"Hepimizin çok büyük umutlar beslediği koca bir siyasal yapıyı maalesef bugünkü haline getirdiler" diyen Yamalı, şöyle devam etti:

Devrim önce kendi çocuklarını yer diye meşhur bir laf var. Maalesef AK Parti kendi çocuklarını yedi. Ahmet Davutoğlu ismiyle ihraç kelimesinin yan yana gelmesi ne kadar absürt. Hocanın zarafetiyle ihraç edilme arasındaki vurgu. Çok ayıp bir şeydir. Bizim davamızdaki siyasete yapılmış büyük bir ayıptır. Davanın ihracıdır bu.