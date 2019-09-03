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Bolu'da feci kaza..Tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

BOLU'da Caner Ö.'nün idaresindeki otomobil önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çaptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişide yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gerede-Karabük yolu Yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Bolu istikametine seyir halinde olan Caner Ö.'nün idaresindeki 34 NK 8241 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İran uyruklu Ramin Nasiri’nin kullandığı 20 D339-10 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Caner Ö.'nün yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Emine Özyılmaz ve Ahmet Ertuğrul Aykul sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Caner Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne götürüldü.  Kazada, hayatlarını kaybeden Emine Özyılmaz ve Ahmet Ertuğrul Aykul’un cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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