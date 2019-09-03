Sivas'ta dolandırdı Kahramanmaraş'ta yakalandı çorabından neler neler çıktı

Telefon dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer olay, Sivas'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü A., telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini 'polis' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullandığını, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarının istediği yere bırakması gerektiğini söyledi.