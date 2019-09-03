Sivas'ta dolandırdı Kahramanmaraş'ta yakalandı çorabından neler neler çıktı
Sivas'ta 54 yaşındaki emekli bir kadını arayarak kendisini polis olarak tanıtıp dolandıran Şükrü A. isimli şahsın çorabından çıkanlar şaşkına çevirdi.
Telefon dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer olay, Sivas'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü A., telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini 'polis' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullandığını, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarının istediği yere bırakması gerektiğini söyledi.
Telefondaki kişiye inan Hülya K., bilezik, bileklik, çeyrek altın, kolye, yüzük gibi evindeki 60 bin lira değerindeki altınlarını Şükrü A.'nın istediği noktaya bıraktı. Daha sonra telefonla aradığı Şükrü A.'ya ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.
Kahramanmaraş'a kaçmış: Olayın ardından altınları bıraktığı nokta ve çevresindeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcının taksiye bindiğini ve taksinin de Kahramanmaraş yönüne gittiğini belirledi.
Taksinin peşine düşen ekipler aracın plakası ile dolandırıcının kimlik ve eşkal bilgilerini de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.