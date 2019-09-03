Tunç Soyer'den güzel hareket! Yarım kalan Şehit Fethi Sekin külliyesini bitirecek

2017'de İzmir'de haince şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde onun anısına yapımına başlanan ancak yarım kalan külliyeye İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Başkan Soyer yapı bittikten sonra açılışa gidecek.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin adına memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü'nde 1 Ocak 2019'da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlanmış ancak müteahhittin taşıyıcı firmaya ödeme yapmamasından dolayı külliyenin inşaatına ara verilmişti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fethi Sekin Külliyesi inşaatının yapımının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Şehidimizi İzmir'den tanıyorum. Kendisiyle görüşürdük. Kısmet oldu ben de Elazığ'a milletvekili olarak gelince, mezarını sık sık ziyaret etmeye başladım. Elimden geldikçe de yardımcı olmaya çalışırım” dedi. Fethi Sekin'in İzmir'de şehit olması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aradığını anlatan Erol, “Külliyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından memnuniyetle yapılacağını söylediler'' diye konuştu.

“Tunç Soyer açılışa katılacak”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Fethi Sekin Külliyesi’nin açılışına katılacağını ifade eden Erol, ”Daha sonra Fethi Sekin Külliyesi'nin yapımından sorumlu olan dernek başkanını aradım. Buranın eski müteahhidi ile olan tüm ticari ilişkilerinizi ve sözleşmelerinizi kesin dedim. Çünkü biz o projeye de bağlı kalmayacağız biraz daha geliştireceğiz. Elazığ Mimarlar Odası Başkanı ile görüştük. Projeyi bir çevre düzenlemesi yaparak, örnek bir proje yapacağız. Bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer yaptıracak. Kendisi de açılışa katılacak” ifadelerini kullandı.

“Fethi Sekin hepimizin kahramınıdır”

Fethi Sekin'in hepimizin kahramanı olduğunun altını çizen Erol, “Toplumun değer verdiği konuları herkesin bir şekilde sahiplenmesi lazım. Fethi Sekin gerçekten bu ülkenin birliği için şehit olan kahramanımızdır. Bu şehidimizin anılarının yaşatılması ve o külliyede isminin anılması ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başlayacaktır. Yasal süreç tamamlandıktan sonra çalışmalar başlayacak” müjdesini verdi.