Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Ayder Yaylası'nda salıncaklar tek tek söküldü

''Dün bazı vatandaşlarımız kendileri söktü'': Ayder'in fotoğraflardaki gibi yeniden şekillenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Sağır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yönde çalışması ve valiliğimiz koordinatörlüğünde sabah itibarıyla çalışmalara başladık. Vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştı. Dün bazı vatandaşlarımız kendileri söktü. Henüz kendisi sökmeyen vatandaşlarımızın salıncaklarını Çevre Şehircilik ve İl Özel idare ekipleri ile yıkımına başlamış olduk." diye konuştu.