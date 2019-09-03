İBB'de işten çıkarılanlar! İYİ Partili Kıdık'tan bomba kulis: Yeni adresleri THY olacak

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan veya istifa edenlerin yeni durağının THY olacağını belirtti.

İYİ Partili Kıdık, Genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Airport Haber'de kaleme aldığı yazıda dikkat çeken bir iddiaya yer verdi.

"Yeni durağı THY olacakmış"

"THY kaynaklarından edindiğim bilgidir bu" diyen Kıdık, İBB'den işten çıkarılanlar ile ilgili şu bilgileri aktardı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan veya istifa edenlerin yeni durağı THY olacakmış. Bunun geçmişte örnekleri çok. Temel Kotil'den Abdurrahman Gündoğdu'ya kadar hepsi belediye geçmişi olan yöneticiler idi. Ne diyelim onu da bir kez daha görmüş olacağız.