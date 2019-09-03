İşte İstanbul'da ilçelere göre metrekare birim fiyatları... En düşük ve en yüksek ilçeler
İSTANBUL'da ilçelere göre 85-110 metrekare arası konutlarda (2+1) yapılan araştırmada, ortalama metrekare birim fiyatları ne kadara yükseldi. Tuzla'dan Çatalca'ya kadar ilçelere göre en yüksek ve düşük yerler nasıl oluştu.
Kentsel dönüşüm, artan arz ve yabancı para kurundaki değişim kira değerlerini en fazla etkileyen faktörler arasında yer almaya başladı. İstanbul'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiraları ortalama birim fiyatları ele alınarak bir araştırma yapıldı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, ilçelere göre kirası en yüksek ve en düşük yerler şu şekilde oluştu...
138
Arnavutköy
Metrekare kira bedeli: 8 TL
238
Çatalca
Metrekare kira bedeli: 8 TL
338
Esenyurt
Metrekare kira bedeli: 9 TL
438