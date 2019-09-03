İşte İstanbul'da ilçelere göre metrekare birim fiyatları... En düşük ve en yüksek ilçeler

Kentsel dönüşüm, artan arz ve yabancı para kurundaki değişim kira değerlerini en fazla etkileyen faktörler arasında yer almaya başladı. İstanbul'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiraları ortalama birim fiyatları ele alınarak bir araştırma yapıldı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, ilçelere göre kirası en yüksek ve en düşük yerler şu şekilde oluştu...