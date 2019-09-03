Falcao transferinde şok detay! Galatasaray 3 yıl için bakın ne kadar ödeyecek?

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Galatasaray'ın Radamel Falcao'ya vereceği paranın yüksek maliyeti masaya yatırıldı.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in Youtube kanalında dün akşam yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında transfer döneminin en çok konuşulan isimlerini masaya yatırırken Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Falcao ve Gustova'ya ödeyeceği bedellerin yüksek olmasını eleştirdi.

''Falcao'nun maliyeti 25 milyon euro''

Mehmet Ayan, ''Falcao'nun Galatasaray'a maliyetinin 25 milyon euro, Gustavo'nun ise Fenerbahçe'ye olan maliyetinin 20 milyon euro olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''KAP gelmeden bir şey söyleyemem ama konuşulan rakamlardan benim ürettiğim 25 milyon euro. Bu laflar çıktığında euro 6 TL idi. Şu anda 6.40 seviyesinde.

''Kulüpler bir gün iraden dışında satılacak''

Beşiktaş'ın rakamını biliyoruz ancak. Beşiktaş 280 milyon euro Beşiktaş destek aldı. Galatasaray 25 milyon euro, Fenerbahçe ise 20 milyon euro'ya taahhüde girdi. İkisini toplarsan 45 milyon euro. Bir takımın devletten aldığı destek iki oyuncuya gitti. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Devlet senin kulübünü alacak ve isteye isteye, istemeye istemeye, seve seve, sevmeye sevmeye kulübü istediğine verecek. Devlet ipotek olarak senin armanı aldı. Kulüpler bir gün iraden dışında satılacak.''

''25 milyon euro'ya transfer yapmak ne bileyim...''

Candaş Tolga ise ''Türk futbolunda böyle bir kriz varken hala gidip 25 milyon euro'ya transfer yapmak ne bileyim... İnanılmaz paralar bunlar.'' dedi.

''Ya Falcao'ya da sallamayın boşverin ya''

Konuya dahil olan Serdar Ali Çelikler yaptığı yorumda ''Ya Falcao'ya da sallamayın boşverin ya. Gustavo da gelsin. Artık bir şeye karar vereceğiz. Diyeceksin 'Bizim takımların bütçesi 5 milyon euro'dur. Ya buna karar vereceğiz. Ya da serbest piyasa ise batacaksa batsın kulüp. Kayyum gelecekse gelsin. Birilerine satılacaksa satılsın.'' ifadelerini kullandı.