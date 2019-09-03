Otomobil pazarı İlk 8 ayda yüzde 46 azaldı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,66 azalarak 239.317 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk sekiz ayında 440.428 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre %43,94 oranında azalarak 193.320 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 344.870 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %51,86 azalarak 45.997 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 95.558 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı yüzde 20 azaldı

2019 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 26.246 adet oldu. 34.346 adet olan 2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %23,58 oranında azaldı.

2019 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,14 azaldı ve 21.544 adet oldu. Geçen sene 26.976 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ağustos ayına göre %36,2 azaldı ve 4.702 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 7.370 adet satış yaşanmıştı.

İlk 8 ayda 239 bin 317 araç satışı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,66 azalarak 239.317 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk sekiz ayında 440.428 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 26.246 adet oldu. 34.346 adet olan 2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %23,58 oranında azaldı.

Ağustos ayında gerçekleşen 26 bin 246 adet araç pazardaki az da olsa gerçekleşen hareketliliği gösterdi. Ay başından itibaren bu ay için tahminler 20 bin seviyelerindeydi. Gelecek aylarda piyasaya sürülecek olan yeni modeller sayesinde pazardaki aylık satışların artması bekleniyor.