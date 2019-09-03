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Beşiktaş Başkanı Orman'ın teknesini çalıp Yunanistan'a insan kaçırdılar

İnsan kaçakçılarının, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın teknesini çalıp Yunanistan'a yasa dışı göçmen götürdüğü ve tekneyi bir Yunan adasında bırakarak kaçtıkları öne sürüldü.

"Temmuz ayında Günaydın'ın gündeme getirdiği Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağdurunun, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu öğrendim." diyen yazan Bülent Cankurt, Sabah gazetesinde olayla ilgili şunları yazdı: Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış.

"Yunan adasında ortaya çıkmış"

Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı teknesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış.

"Geçmiş olsun Fikret Başkan..."

Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. Geçmiş olsun Fikret Başkan...

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