Bakan Hulusi Akar pilot koltuğuna geçip Ege semalarında uçtu Yunanlar çıldıracak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege semalarında İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan T-38 jet eğitim uçağının pilot koltuğuna geçti. Akar'ın bu uçuşu Yunanistan tarafından hiç hoş karşılanmayacağı şeklinde yorumlandı.
Son dönemde terör örgütleri ile mücadelede büyük başarılarda kritik role sahip olan Bakan Hulusi Akar 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi.
Bakan Akar’ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve öteki yetkililer karşıladı.
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki törenin ardından "Arı filo" olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına geçti. "Arı Kovanı" diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, daha sonra brifing odasına gitti.
Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti.