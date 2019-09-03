Bakan Hulusi Akar pilot koltuğuna geçip Ege semalarında uçtu Yunanlar çıldıracak

Son dönemde terör örgütleri ile mücadelede büyük başarılarda kritik role sahip olan Bakan Hulusi Akar 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi.