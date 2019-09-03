Volkan Demirel futbolu bıraktı eşi Zeynep Demirel'in duygusal mesajı olay

''Fenerbahçe’den de kopamam diyor'': Volkan'ın o yıl Fenerbahçe’yle sözleşmesi bitmiş, en formda olduğu yıllar. Peşinde ünlü Avrupa kulüpleri var. İçinde İngiliz takımları da. Hadi gel gidelim diyorum çünkü o zaman bile hakaretler var. Alışkın değilim ben, kaldıramam diyorum. Onun gönlü yine Fenerbahçeden yana, seni bırakmam fakat Fenerbahçe’den de kopamam diyor.