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Ertuğrul Sağlam Ankaragücü'nün teklifini geri çevirdi

Transfer yasağını kaldıramayan Ankaragücü, teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü ancak Sağlam bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Transfer dönemi dün gece sona erdi ve Süper Lig kulüpleri kadrolarına yaptıkları takviyelerle güçlerine güç kattılar. Ankaragücü ise son dakika hamlesiyle teknik direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirmek istedi ancak istediğini alamadı.

Olumsuz yanıt verdi
Transfer yasağını kaldıramayan Ankaragücü, teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü ancak tecrübeli teknik adam bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Bursaspor'u şampiyon yapmıştı
Hatırlanacağı gibi Ertuğrul Sağlam, daha önce Bursaspor'u şampiyon yapmıştı.

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