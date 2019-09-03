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Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın teknesini çalıp mülteci kaçırdılar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın teknesi, Bodrum'da mülteci kaçırmak isteyen hırsızlar tarafından çalındı. Fikret Orman'ın teknesi Kos'ta terk edilmiş halde bulundu.

Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağduru, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman oldu. Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış.

Günaydın'ın haberine göre; Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış.

Derin bir 'oh' çekmiş
Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış. Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. 

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