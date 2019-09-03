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Telegram da kendi kripto parasını piyasaya sürecek

WhatsApp'a rakip görülen Telegram'ın da kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı. İki ay içinde piyasaya sürebilir.

Facebook, bir süredir Libra adındaki kripto parasını görücüye çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütürken, diğer yandan pek çok yasal zorluklarla da baş etmek durumunda kalıyor.

Henüz Facebook'un Libra sisteminin nasıl olacağı sadece ana hatlarıyla bilinirken, bu kez Facebook'un rakip platformu Telegram'ın kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı.

Gram ismini verdiği kripto parasıyla şirketin iki ay içinde kripto para piyasasına çıkması bekleniyor. 

Söz konusu para birimi, Bitcoin'e benzer bir yapı ile işlem görecek. Gram dijital cüzdanlarını global çapta 200 milyon ila 300 milyon olan kullanıcısının kullanımına sunacak olan Telegram, 31 Ekim tarihine kadar ise yeni para birimini pazara sunacak. 

Şirketin bu tarihe kadar kripto parasını piyasaya sürememesi halinde ise 2018 yılında Gram bünyesine yatırılan 1.7 milyar dolarlık meblağın yatırımcılara geri ödenmesi gerekecek.

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