WhatsApp'a beklenen özellik geldi artık o modda kullanabilirsiniz
WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği özellik WhatsApp'ın masaüstü sürümüne geldi. WhatsApp Web artık karanlık modda kullanılabilecek.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma gelen yeni özellik ile gündemde. Pek çok kullanıcının merakla beklediği karanlık mod desteği WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web’e geldi.
Bu modu beklenenin aksine WhatsApp ekibi değil, bağımsız bir geliştirici yaptı. Bu özellik pek çok kullanıcının ilgisini çekse de bunun üçüncü parti bir uygulama olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçme riski taşıdığını belirtmekte fayda var.
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
Emoji taraması: WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.