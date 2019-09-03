WhatsApp'a beklenen özellik geldi artık o modda kullanabilirsiniz

Bu modu beklenenin aksine WhatsApp ekibi değil, bağımsız bir geliştirici yaptı. Bu özellik pek çok kullanıcının ilgisini çekse de bunun üçüncü parti bir uygulama olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçme riski taşıdığını belirtmekte fayda var.



