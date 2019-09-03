Kemal Öztürk'ten Ahmet Davutoğlu uyarısı! AK Parti’yi seven varsa...

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararı için AK Parti'ye önemli uyarılarda bulundu.

Uzun zamandır yeni parti kuracağı konuşulan ve yaptığı son terör açıklamasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ak Partili 3 isim için alınan ihraç kararı gündemin ilk sırasına oturdu.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu, MYK toplantısında alınan kararı ''Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir’’açıklamasıyla duyurdu.

Davutoğlu kararı gündeme damga vurdu

Davutoğlu’nun istifa edeceği konuşuluyordu ancak bu seçenek pek kimsenin aklına gelmemişti. Karar gündeme resmen damga vurdu. Pek çok yazar konuyu köşesine taşırken Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında bu kararın Erdoğan’ın yeni partilere ‘erken doğum yaptırma’ hamlesi olduğunu yazdı.

Bu karar sancılı ve hırpalayıcı bir dönemin başlangıcı olacak

Sosyal medyada da durum farklı değil. Twitter’da konuyla ilgili onlarca twit atıldı. Bu twitlerin en dikkat çekeni ise Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk’ten geldi. Öztürk, bu kararın Ak Parti için sancılı ve hırpalayıcı bir dönemin başlangıcı olacağı uyarısında bulunarak ''AK Parti’yi seven varsa, kavgayı değil, barışmayı teşvik etsin'' dedi ve şu Twiti paylaştı: