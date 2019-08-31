Diyarbakır'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a yaptığı ziyarette görevden alınarak yerlerine kayyum atanan HDP'li başkanlar Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Birbirimize iyi gözle ve evrensel değerlerle bakıyoruz" açıklaması yaptı.

"Bu bir siyasi kaynaşma değil. Bizim bunu hak, hukuk ve adalet buluşmasına dönüştürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanan İmamoğlu "Bu süreci bir fırsata döndürmeliyiz." dedi.

İmamoğlu "Yarın sizin belediyenize diyorlar. Kendi adıma kaygı zerre kadar duymam. Kaygımız ülkenin demokrasisine verilen zarar." açıklaması yaptıktan sonra 'son söz büyüklerin' deyip Ahmet Türk'ü işaret etti.

Ahmet Türk, "Siyasi olarak farklı yerlerde olabiliriz ama halklarımızın geleceği için ortak demokrasi mücadelesi verebilmeliyiz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından şu başlıklar öne çıktı:

Zorluklar var. Ülkemiz hep birlikte zorlukları aşacaktır. Her zorluk bize başka bir fırsat doğurabilir. Bunu yaşadık. 31 Mart ve 23 Haziran sürecinde bizlere, demokrasiye yaşatılanlar, bir nevi darbe, Türkiye’ye başka bir fırsat kapısı açtığını hep birlikte gördük. Birleşme, barışma, hissetme gördük. Ahmet ağabey bir tecrübe abidesi. Pek çok zorluğu yaşamış biri. Her zorluğun önümüze bir fırsatın doğurabileceğini gördük.

Bu bir siyasi kaynaşma değil. Bizim bunu hak, hukuk ve adalet buluşmasına dönüştürmemiz gerekiyor.

Biz demokrasiye çok inanıyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Bu kavramların varlığını pekiştirmek adına yoğun bir mücadeleyi bir arada vermeliyiz. Manevi anlarımız oluyor. Her anımızı bir arada başarıyoruz.

"Fırsata çevirmeliyiz"

Dün İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında da söyledim; 1922’de ulusal kurtuluş mücadelesi verdiğimiz sürecin sonrasında, 21 yüzyılda o zafer bize başka bir zaferi işaret ediyor. Barışı, hukukun üstünlüğünü sağlamak. Akıldan bilimden yana insanlar yetiştirmek. Birilerinin aldatıldık dediği günleri yaşadık. Kim aldattı bizi? Bir devlet aldatılabilir mi? Hukukun üstünlüğünü, birilerinin eline değilde, devletin varlığının çemberinde güçlendirirseniz, orada aldatma olmaz.

O bakımdan bu süreci bir fırsata döndürmeliyiz.

"Yarın sizin belediyenize diyorlar"

Günler öncesinde sizi ziyareti planlamamıza eklemiştik. Ama böyle bir ziyaret oldu. Biz ziyareti düşünürken, Ahmet başkanımızla böyle bir tanışma fırsatımız oldu. Başka bir fırsata döndürmeliyiz. Biz aslında Diyarbakırlılara değil, demokrasi sesini İstanbullulara duyuyoruz. 82 milyon inanının yaşadığı bu coğrafyada demokrasiyi var etmeliyiz. Evrensel değerleri içinde hissetmeyen insanlar, siyasi yapılanmayı araçtan öte amaca çevirenler, hataları ülkeyi bu günlere taşıdı. Biz o yollara girmeyiz. Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak.

Yarın sizin belediyenize diyorlar. Kendi adıma kaygı zerre kadar duymam. Kaygımız ülkenin demokrasisine verilen zarar.

Bu zaman başka sorunları çözemeyiz. Demokrasi güçlensin, yerel yönetimler yarışsın. İnanın bu coğrafyadaki tüm sorunları aşarız. İstanbul’daki 16 milyon insandan size selam getirdim. Ülkenin her yerinden insanının birleşip buluştuğu size selam getirdim. Umut ederim bu hukuksuzluğa son verirler. Bu sürecin ne kendilerin, ne iktidarlarına zerre kadar faydası yok. Ülkeye milletimize yok. Bir an önce bu yanlıştan dönsünler. Size yapılan haksızlık ülkenin demokrasisine yapılmıştır.

'Ortak demokrasi mücadelesi' vurgusu

İmamoğlu, daha sonra, “Son söz büyüklerin” diyerek konuşmasını tamamlayarak Ahmet Türk’ü işaret etti. Ahmet Türk ise şunları söyledi:

Demokratik değerler altında buluşmalıyız. Yıllardan beri demokrasi mücadelesi veriyoruz. Toplumu bölerek kendi iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Geçmişte bunun örneği var. Türkiye’de de gördüğümüz tablo bu.

Siyasi olarak farklı yerlerde olabiliriz ama halklarımızın geleceği için ortak demokrasi mücadelesi verebilmeliyiz.

Artık tahammül edemeyecek noktaya geldik. Bu yüzden dayanışmanın, ortaklaşmanın önemini söylüyoruz.