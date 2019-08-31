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Burhan Kuzu'dan doğalgaz açıklaması: Zammı hükümet değil BOTAŞ yaptı

Burhan Kuzu'dan doğalgaz açıklaması: Zammı hükümet değil BOTAŞ yaptı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, son günlerde gündemde olan doğalgaz zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, BOTAŞ'tır" açıklamasında bulundu.

Doğalgaza bir ayda yapılan ikinci zamla birlikte toplamda yüzde 30 fiyat artışı yaşanırken, tartışmalara neden oldu. AK Partili Burhan Kuzu'dan ise zammın hükümet tarafından yapılmadığına dair açıklama geldi. 

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, zammın hükümetle bir ilgisi olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, BOTAŞ’tır"

"Türkiye, iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya. Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır. AK Parti olarak,Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık."

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