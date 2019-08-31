HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

2 bin 500 polis adayı alınacak! İşte detaylar...

Anadolu Ajansı
2 bin 500 polis adayı alınacak! İşte detaylar...

Emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak.

Ön başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

2 bin komiser yardımcısı adayı

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

500 kadın öğrenci alımı

Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
30 Ağustos'un 97. yılı! Erdoğan'dan Anıtkabir'de çarpıcı sözler
Foto Galeri 30 Ağustos'un 97. yılı! Erdoğan'dan Anıtkabir'de çarpıcı sözler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Babacan'ın partisinde yer alacaklar deniyor! 2 eski HDP'liden açıklama
Babacan'ın partisinde yer alacaklar deniyor! 2 eski HDP'liden açıklama
Bursa'da vahşet! Öldürüp ağaca astılar
Bursa'da vahşet! Öldürüp ağaca astılar
İstanbul'a kayyum atanır mı? sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt!
İstanbul'a kayyum atanır mı? sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt!
Başkent'te maliyet artışları toplu taşımaya zam getirdi! Öğrenci tarifesinde değişiklik yok
Başkent'te maliyet artışları toplu taşımaya zam getirdi! Öğrenci tarifesinde değişiklik yok
Erdoğan ve Akşener resepsiyonda ne konuştu? Yanındaki isim açıkladı
Erdoğan ve Akşener resepsiyonda ne konuştu? Yanındaki isim açıkladı
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve velilere bir uyarı daha! Okul yolunda çantam sırtında
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve velilere bir uyarı daha! Okul yolunda çantam sırtında
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı
Demir Grup Sivasspor'a yeni sponsor
Demir Grup Sivasspor'a yeni sponsor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan egzoz gazı emisyon ölçümü uyarısı! Yaptırmayana ceza
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan egzoz gazı emisyon ölçümü uyarısı! Yaptırmayana ceza
Batman’daki kan donduran cinayet videosuna valilikten açıklama
Batman’daki kan donduran cinayet videosuna valilikten açıklama
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Yorumlar 5 yorum