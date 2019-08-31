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Marcio Mossoro Göztepe'de

Marcio Mossoro Göztepe'de

Göztepe, Medipol Başakşehir'den Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Transferde son olarak Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, aynı takımdan Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'nun da işini bitirdi.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aleksic'i Başakşehir'e kaptıran Göz-Göz, Mossoro ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncuyla 1 yıl daha kontratı bulunan Başakşehir'in de Mossoro'ya gitmesi için izin verdiği belirtildi. 

Geçen hafta Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan 36 yaşındaki Brezilyalı ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Brezilya'da Internacional takımında futbola başlayan Mossoro, Portekiz'de Maritimo ve Braga'da oynadı. Suudi Arabistan'ın Ah Ahli ekibinde de top koşturan deneyimli orta saha 2014-2015 sezonunda Başakşehir'e imza attı. İstanbul ekibinde 4 sezonda düzenli olarak forma giyen oyuncu 150 lig maçında 19 gole imza attı.  

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