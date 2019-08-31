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Ekrem İmamoğlu'ndan Tahir Elçi'nin mezarına ziyaret!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tahir Elçi'nin mezarına ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dört Ayaklı Minare ile ilgili basın açıklaması yaptığı sırada kurşunların hedefi olan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin İmamoğlu, "Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir. Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

İmamoğlu, Elçi'nin mezarı başında ise şöyle konuştu:

"Hukukun üstünlüğünü savunan demokrasi şehidi"

Ne yazık ki bugün Tahir Elçi’nin kabri başındayız. Daha önce de bir anma törenine eşlik etmiştim Diyarbakır’da. Gerçekten haince bir saldırıyla kaybettiğimiz çok değerli bir insan, aktivist. Aynı zamanda baro başkanlığı yapmış, Diyarbakır ve ülkemiz için çok değerli bir insanı kaybettik. Hep beraber çok üzülmüştük. Öncelikle şunu söyleyeyim; terörü, terörün her türlüsünü lanetliyorum. Ülkemizi ve milletimizi terörden kurtarmak adına, tam da demokrasiyi güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü var etmek, vazgeçilmez bir unsurdur. 82 milyon vatansever olarak teröre karşı hep birlikte mücadele vermeliyiz. Bu mücadele, birlik ve beraberlikle olur.

Bu mücadelenin bekçisi Cumhuriyettir, demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür.

Bu yönüyle hukukun üstünlüğünü savunan bir demokrasi şehidini burada anmak ve mezarı başında ona duamızı göndermek istedik. Ruhu şad olsun. Ülkemizin ve güzel ailesinin başı sağolsun.

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